朝から晩までパチンコやパチスロを打ち、勝ち金で生活をするパチプロ。20代ならまだしも、30代、40代となるにつれ、世間の風当たりの強さに足を洗う者も多い。気ままな稼業の代名詞とも言われる彼らは、一体どんな人生を歩んでいるのだろうか。今回は前回に引き続き、パチスロの「セット打法」でしのいだ経験のある大場裕樹さん（仮名・50歳）が歩んできた壮絶な人生の後編をお届けする。◆セット打法は業者にとって“保険”