ブルームバーグによると、「暗号資産の女王」と呼ばれる女は、暗号資産企業「ワンコイン」の創業者でマルチ商法事件の首謀者の疑いが持たれているルジャ・イグナトバ容疑者（44）です。イグナトバ容疑者「『ワンコインは世界一の暗号通貨になる』と強く信じています」アメリカFBIは「イグナトバ容疑者の逮捕につながる情報を提供した人に、およそ8億円の懸賞金を出す」と発表しました。これはイグナトバ容疑者に当初かけられ