『美の伝道師』の人気に陰りが世の女性たちから絶大な支持を集めてきた田中みな実（37歳）の人気に、陰りが見え始めているという。背景にあるのは、強力なライバルの存在だ。大手広告代理店幹部が明かす。「元グラビアアイドルでタレントのMEGUMI（42歳）ですよ。彼女が昨年4月に発売した美容本『キレイはこれでつくれます』（ダイヤモンド社）は50万部を超える大ベストセラーとなった。田中の美容術はセレブ向けですが、MEGUMIは