セルティックスのテータム＝ボストン（NBAE・ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールNBAのセルティックスを史上最多18度目の優勝に導いたエースのテータムが、5年総額3億1400万ドル（505億5400万円）で契約延長に合意したと1日、スポーツ専門局ESPN（電子版）が伝えた。同僚のブラウンが昨年結んだ5年3億400万ドルを上回り、史上最高額となった。26歳のテータムは2023〜24年シーズンに1試合平均で26.9得