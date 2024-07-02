（写真はイメージです：Fast&Slow／PIXTA）7月3日から新紙幣が発行されます。20年ぶりの改刷により、千円札、5千円札、1万円札のデザインや肖像画が一新されます。お札が新しくなると、私たちの暮らしにはどのような影響があるのでしょうか。旧紙幣はそのまま使える新しい紙幣が発行されても、これまで使っていた紙幣は今まで通り使えます。紙幣には法律によって無期限の通用力が定められているため、日本銀行（以下、日銀）が