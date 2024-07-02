Simon LewisDaphne Psaledakis[ワシントン １日 ロイター] - ブリンケン米国務長官は１日、大統領選に向けた討論会で不振だったバイデン大統領を擁護した。過去３年半のバイデン氏の政策は米国の指導力に対する各国の信頼を高めたと評価した。ブリンケン氏はブルッキングス研究所のイベントで講演し、世界中の人々はバイデン氏が就任以来何を行ってきたかに注目し、バイデン氏の政策を評価していると指摘した。「各国のあら