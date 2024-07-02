今年2月、韓国では、ある交通事故がイシューとなった。【写真】女性DJ、犬を抱いて“見殺し”の瞬間大きな注目が集まった理由は、彼女が事故後、被害者を救護せず、同乗していた愛犬を抱えて傍観していたためだ。その人物の名はイェソン。2000年生まれの女性DJである。事故が起きたのは今年2月3日の明朝。イェソンはソウルの繁華街、江南（カンナム）で飲酒運転をしていたところ、50代男性が乗るバイクと接触事故を起こした。だが