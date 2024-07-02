グローバル・ホテルチェーン「ヒルトングループ」の相続者であり、ハリウッドスターのパリス・ヒルトン（４３）が１０代のときに寄宿学校で経験した身体的・精神的虐待について証言して児童福祉保護強化の必要性を強調した。ガーディアン、ニューヨーク・タイムズなど外信によると、パリス・ヒルトンは先月２６日（現地時間）にワシントンＤＣキャピトル・ヒルで開かれた米下院租税貿易委員会主管の「子どもの保護および福祉強化」