7月1日、SOMPOホールディングス（HD）とRIZAPグループが都内で共同記者会見を開き、先日発表された両社による資本業務提携について説明した。具体的な業務提携の内容として〈両グループが有する経営基盤・商品・サービスをお客さまが利活用いただく仕組みの構築〉、〈SOMPOグループの損保、生保、介護事業データとRIZAPグループのライフログ、指導ノウハウを組み合わせ、お客様のニーズや健康状態に即して提供する新サービスを