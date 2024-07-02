【ソウル聯合ニュース】北朝鮮の朝鮮中央通信は２日、ミサイル総局が１日に「４・５トン級超大型弾頭」を搭載した新型戦術弾道ミサイルの発射実験を行い、成功したと報じた。発射実験は模擬弾頭を使い、最大射程５００キロと最小射程９０キロのミサイルの飛行安定性と命中正確性を確認する目的で行われたとした。北朝鮮が超大型弾頭を装着した戦術弾道ミサイルの発射実験を実施したことを明らかにするのは初めて。またミサイ
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