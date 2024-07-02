ウクライナ危機「1日で解決は不能」、露国連大使がトランプ氏主張巡り発言ロイター

ウクライナ危機「1日で解決は不能」、露国連大使がトランプ氏主張巡り発言

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ロシアの国連大使は1日、ウクライナの危機は1日で解決できないと語った
  • 24時間以内に終結させられるというトランプ氏の主張に関する質問に答えた
  • トランプ氏は、戦争終結に向けた具体的な計画は明らかにしていない
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