6月27日の株主総会には会場・リモート合わせて3000人以上が参加。1.5兆円という空前の純利益を上げながらも、経営陣に高揚感はなかった（記者撮影）「行政処分がなされたことにつきまして、ご迷惑、ご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」。6月27日、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）が都内で開いた株主総会。冒頭、おもむろに議長席から立ち上がった亀澤宏規社長は深々と頭を下げた。同社は2024年3