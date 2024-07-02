子どもがいるとママ友付き合いをすることもありますが、ママ友の中には意地悪なことを言ってくる人がいることも……。今回は「お弁当でマウントをとろうとする」ママ友に反撃した話を紹介します。お弁当にケチをつけてくるママ友に言い返した！▽ マイちゃんママとは、その後関わりがあるのでしょうか……。まぁあったとしても、無理に仲良くする必要はないですよね。