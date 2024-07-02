ソウル中心部の市庁前で1日午後9時半ごろ、歩道に車が突っ込み、9人が死亡、1人が重傷、3人が軽いけがをする事故があった。警察当局は車を運転していた68歳の男性の身柄を拘束した。韓国の通信社、聯合ニュースによると、男もけがをしており、状況をみて事情を聴く方針。ソウル市中心部で1日夜、乗用車が歩行者に突っ込み、死傷者が出た事故現場で作業する救急隊員=ロイター外務省関係者によると、日本人が巻き込まれたとの情