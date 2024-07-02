大気汚染でかすむ天安門広場でマスクをする観光客たち＝2016年12月16日、北京、延与光貞撮影 大気汚染と言って多くの人々の頭に浮かぶのが、中国・北京だろう。この10年来の政府の独自の対策もあって、状況に変化がみられるようだ。北京駐在の記者が最新状況を報告する。（中国総局・井上亮）「空気とか大変そうだね。気をつけてね」今春の異動で、私は妻と子どもと一緒に以前の勤務地の上海から北京に引っ越した。冒頭