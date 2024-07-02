滞在競馬の「メリット」と「デメリット」先週末、週末の競馬を楽しみにしているファンに衝撃が走った。６月２８日（金）の昼過ぎ、ＪＲＡのホームページに以下の記載があったのだ。「２０２４年６月２５日（火）午前２時４０分頃、函館競馬場調整ルーム内において騎手池添謙一および騎手富田暁が互いに粗暴な行為に及んだ事実が確認されました。池添謙一に対し、６月２９日（土）から７月７日（日）まで、富田暁にし、６月２９日（