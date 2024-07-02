バズった後に、思わぬ展開。元モーニング娘。田中れいなが6月28日、「ABEMA BOATRACE COLORS『クロクルパレット』」に生出演して、SNSのコメントに反論した。【映像】鼻整形疑惑について熱く語る田中れいな番組冒頭でのことだった。MCを務める安田大サーカスのクロちゃんが「クロクルパレットの絵を描く人と、元生徒会長と…」などと自己紹介をすると、田中は「私の鼻は天然です…の田中れいなです」と挨拶。続けて、「私の