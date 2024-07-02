今年４月10日、『嵐』が活動休止中のリーダー、大野智を含むメンバー５人で新会社を設立することを発表してから３ヵ月が経とうとしている。発表時は、５人の連名が、『嵐』の楽曲『La tormenta 2004』の歌詞にある「AMNOS」のA（相葉雅紀）、M（松本潤）、N（二宮和也）、O（大野智）、S（櫻井翔）の順になっていたことや、ファンクラブ向けの報告メールの配信時間が午前５時５分と、「５人の絆」にこだわったことに歓喜するファン