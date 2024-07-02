ウクライナ軍兵士＝6月30日、ドネツク州（ロイター＝共同）【キーウ共同】米紙ワシントン・ポスト電子版は1日、ロシア軍がウクライナに対して多用している誘導滑空爆弾がウクライナ領に到達せず、ロシア領に落下したケースがあると報じた。ロシア側の内部文書を入手したという。ロシア西部ベルゴロド州では今年4月までの1年間で、少なくとも38発が落下した。誘導滑空爆弾はソ連時代の爆弾に翼と誘導装置を付けたもので、戦闘機