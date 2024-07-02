東京都知事選（７日投開票）に立候補しているタレントの清水国明氏が１日、石川・能登半島へ出発した。能登半島地震から半年がたった現地の声を都民に届けるという。これまで数多くの災害被災地でボランティア活動をしてきた清水氏は、選挙戦で災害対策や災害関連死を減らすことなどを訴えていた。都内での選挙活動を切り上げて能登へ行くことを決めたのは、前日の６月３０日夜だった。「風呂に入っていたんですが、直前にテレ