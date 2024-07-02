新作がリリースされるたびにSNSが賑わう【ユニクロ】。バズりすぎてお目当ての商品が買えなかった……。なんて人もいるのでは？ そこで今回はユニクロマニアのライターが、次なる「新作バズ候補」を徹底予想！ 大人にぴったりのノースリーブトップスや、あのヒットシャツの最新カラーなど、これから人気が出そうなアイテムがずらり。まだ在庫がある今のうちにチェックして。 カジュアルにならない