パリ五輪に出場するU―23日本代表が、24歳以上のオーバーエージ（OA）枠を使用しない可能性が高いことが1日までに分かった。複数の関係者が明かした。メンバー18人は3日に発表される。A代表主将のMF遠藤は早くから強い出場意欲を公言。大岩監督も感謝の意を伝え、所属のリバプールも派遣承諾の意思を示し、日本史上初の3大会連続出場が確実視されたが、状況が一転。リバプールが派遣に難色を示したことで招集は極めて困難な状