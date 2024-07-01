日本橋三越本店が、三越を名乗る不審なショッピングサイトや広告が存在することが確認されたとし、注意を呼びかけている。 【画像をもっと見る】 偽のショッピングサイトは、アカウント名に同社のロゴやマークを入れるなどいずれも悪質で、同社のアカウントに似せているという。同社は、「お客さまにおかれましては、くれぐれもご注意いただきますようお願い申し上げます」とコメントしている。三越のほか、直近ではアダスト