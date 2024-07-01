タレントのマツコ・デラックス（51）が1日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。血のつながってない孫を愛せるかとの問いに持論を展開した。番組では、子どもがバツイチ子連れと結婚した場合、血のつながってない孫を愛せるかとの記事を取り上げた。マツコは「自分の子だってさ、1人目の子だったら、なおさら、動物育ててるぐらい、わけ分からなくない？泣きわめきながら育児するわ