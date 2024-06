“未成年の教え子”はさすがに“恋多き人”というだけでは済まされないのだろうか――。フィギュアスケーター安藤美姫が6月26日にXを更新。《”I can’t take it anymore.” I feel really burned out.》とつづられた画像を投稿アップ。訳すと「『もう我慢できない』本当に燃え尽きたような気がする」という意味だ。さらに本文にも英語で投稿し、訳すと《あなたたちは真実を知らない…どうしてみんな知らないことを信じるの…》と