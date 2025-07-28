地元生産者とふれあって野菜の魅力を知る「八ヶ岳マルシェ」2010年からスタートした「リゾナーレ八ヶ岳」の「⼋ヶ岳マルシェ」。おいしい野菜を気軽に買え、その場で味わえる人気イベントです。自慢の野菜を持ち寄った地元の生産者から「おいしい食べ方」や「⻑持ちする保存方法」などを聞いて、気に入った野菜を購入することができます。規格外品の野菜イメージまた、おいしさは変わらないのに、「形が悪い・⾊