東京に隣接する埼玉県川口市は、日本屈指の外国人が多い街だ。そこでいま注目されているのが中東から来た「クルド人」の存在。3000人ほどいる彼らを排斥しようとする「ヘイト」が活発になっているからだ。クルド人は、なぜ川口に住み、どうしてトラブルが起きているのか。探っていくとローカルな問題ではなく、どこの地域でも起きうる現在の日本の課題が浮かび上がってきた。（担当：報道特集・佐藤祥太）【写真を見る】「送還され