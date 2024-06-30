女優の桐谷美玲が２９日に自身のＳＮＳを更新し、雑誌オフショットを公開した。ファッション誌「ＢＡＩＬＡ」（集英社）で専属モデルを務める桐谷。この日、自身のインスタグラムに「ＢＡＩＬＡのオフショット。」とつづり、ジャケットにジーンズを合わせたスタイリッシュなコーデや、アップへアにロングスカートを合わせた夏らしいコーデなどを披露。「今月号もみてね」とフォロワーに伝えた。この投稿には「オフショットあ