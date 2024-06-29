大分県別府市で大学生が死亡したひき逃げ事件。カキの“生食用”と“加熱用”何が違うかご存じですか？「鮮度」ではないんです！実は今もなお逃亡を続けているのは、八田與一（はったよいち）容疑者、27歳です。未解決のまま事件発生から2年、八田容疑者の親友が今回初めてメディアの取材に応じました。八田與一容疑者の親友）「ルールを平気で破ってしまうようなところがあった。自分から出頭してほしいです」サタデーステーショ