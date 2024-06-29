俳優・竹内涼真の妹でモデル、タレントのたけうちほのかが２９日放送のテレビ朝日「ロンドンハーツ女性芸能人スポーツテスト２０２４」に出演。芸人の恋人について触れた。この日は「ロンハースポーツテスト」。みちょぱ、藤田ニコル、あのちゃん、フワちゃんら多くの女性芸能人が集結。運動能力を競い合った。５０メートル走に登場したたけうちは、藤本敏史から「芸人の彼氏が見てるよ〜」と冷やかされた。一緒に走るゆう