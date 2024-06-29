テレビ東京の池谷実悠アナウンサーが２９日放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（土曜・前１１時３分）にアシスタントとして出演。同社への率直な印象を口にする一幕があった。この日の番組では、６月末で同局を退社する松丸アナをスタジオに迎えての「サヨナラ松丸アナＳＰ」と題したコーナーを展開。同局のバラエティー番組「ゴッドタン」のアシスタントとしてブレークした松丸アナを目の前にして