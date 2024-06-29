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ひろゆき氏、ニコニコ・KADOKAWAの情報漏えいに衝撃「マジできついわ」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ひろゆき氏が28日にYouTubeを更新し、KADOKAWAの情報漏えいに触れた
  • 「僕が当事者だったら、マジできついわ」と、表情をくもらせてコメント
  • 「全員に謝るのは相当きつい」「関わってたら普通に土下座してる」とした
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