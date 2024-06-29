タレント、モデルの三上悠亜が２９日、自身のＳＮＳを更新。過去の職業を元に浴びせられた批判の言葉に強い憤りを示した。三上がディレクターを務めるアパレルブランド「ＭＩＳＴＲＥＡＳＳ」と、日本のハットブランド「ＣＡ４ＬＡ」が現在、コラボレーションで商品を販売している。三上は２６日にインスタグラムでコラボを発表し、商品を着用した姿の写真を公開していた。この日三上は、Ｘ（旧ツイッター）やインスタグラム