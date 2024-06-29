バスケットボール男子のパリ五輪代表候補で、今季は米プロバスケットボールＮＢＡのグリズリーズなどでプレーしていた渡辺雄太（２９）が２９日、五輪初戦まで１か月を切る中で左足の負傷を明かした。男子代表候補はこの日、都内で練習を公開。別メニューで調整した渡辺は「６月上旬に負った左ふくらはぎの肉離れで、最大８週間と（病院で）診断された。その後定期的に検査を受けて順調に回復していたけど、そこでまた同じ箇所