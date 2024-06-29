バイデン米大統領＝4月、ワシントンのホワイトハウス（ホワイトハウス提供・ロイター＝共同）【エルサレム共同】米ニュースサイト、アクシオスは28日、パレスチナ自治区ガザでの停戦案を巡り、バイデン米政権が新たな文言を追加し提示したと報じた。複数の関係者の話としている。バイデン大統領は5月末、イスラエルからの提案とする停戦案を表明したが成立が難航。文言を調整し、改めて合意を目指しているとみられる。停戦案で