警視庁東京都知事選を巡り抗議活動中だった自身の姿を撮影した通行人の手を殴ったとして、警視庁捜査2課は29日、暴行の疑いで東京都八王子市、職業不詳室岡徹郎容疑者（59）を現行犯逮捕した。付近で候補者の街頭演説が予定されており、警戒中の警察官が取り押さえた。逮捕容疑は29日午後1時45分ごろ、杉並区の阿佐ケ谷駅近くで拡声器やプラカードを使って抗議活動をしていた際、その姿を撮影した20代男性の手を殴った疑い。「