東京都知事選を巡り抗議活動中だった自身の姿を撮影した通行人の手を殴ったとして、警視庁は29日、暴行の疑いで東京都八王子市、職業不詳の男（59）を現行犯逮捕した。付近で候補者の街頭演説が予定されており、警戒中の警察官が取り押さえた。