西武は２９日の楽天戦（楽天モバイル）に４―２で勝利し、２カード連続の勝ち越し。実に５月１日〜４日以来となる今季２度目の３連勝をマークし、借金を２３に減らした。先発した隅田は８回６安打２失点の内容で、６勝目（５敗）を挙げた。打線は３回、相手の敵失から先制点が転がり込み、さらに４番・岸潤一郎外野手（２７）が滝中から右前に適時打を放ってもう１点を追加。岸は「打ったのは真っすぐです。追加点を取るチャン