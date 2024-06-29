確かに蹴りを喰らってみたいです大人気コスプレイヤーのえなこが自身のインスタグラムを更新。圧巻としか言えないコスプレ姿を披露している。えなこは、「マジで蹴ってます」というコメントとともに写真を公開。この日は大人気漫画『SPY×FAMILY』のヨル・フォージャーのコスプレで、見事なハイキックを繰り出している瞬間なのだが、そのフォームや角度たるや一般人とは思えぬアクションの完成度で、彼女の蹴りを食らってみたいと