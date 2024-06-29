スペイン１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２３）のピッチ外の貢献ぶりを、スペイン紙「ムンド・デポルティボ」が報じた。同紙は「久保建英の魅力はドリブルやピッチ上のマジックだけではない。このストライカーは、彼に報酬を支払うクラブにとって、経済的な金鉱のようなものでもある」と指摘した。その一例として、「クラブは具体的な数字を示さないが」と前置きした上で久保の背番号１４のユニホームがバ