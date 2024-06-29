お笑いコンビ「インパルス」堤下敦が２９日に自身のユーチューブチャンネル「居酒屋堤下」を更新し、衝撃の事実を明かした。この日はお笑い芸人の東野幸治をゲストに招きトークを繰り広げた。堤下が、お笑いコンビ「ナインティナイン」の矢部浩之と岡村隆史と親交があることから、東野が同チャンネルの出演オファーをするよう提案。堤下は「矢部さんとはよく飲みにとかご飯に行く」と明かした。東野は「やべっちは自分からは