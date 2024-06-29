いつも応援してくださっている皆さまへ



私事ですが、この度結婚致しました事を

ご報告させて頂きます。



支えてくださる皆さまへの感謝の気持ちを大切に、これからもお天気や季節の情報をお伝えしていきたいと思います。



今後ともどうぞよろしくお願い致します🕊️