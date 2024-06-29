24時間生放送の気象情報専門番組『ウェザーニュースLiVE』で気象キャスターを務める駒木結衣（28）が29日、自身の「X」を更新し、結婚を発表した。【全身ショット】清楚な白シャツ&レース地スカートで登場した駒木結衣駒木は「いつも応援してくださっている皆さまへ」と書き出し、「私事ですが、この度結婚致しました事をご報告させて頂きます」と報告。「支えてくださる皆さまへの感謝の気持ちを大切に、これからもお天気