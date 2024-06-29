子どもの成長は早いもの。買った服がワンシーズンで着られなくなることも多いですよね。着なくなった服はお下がりとして譲ったり、古着として売ったりしている方も多いのでは？ これは筆者の友人A子さんから聞いた、子どもの着なくなった服がモヤモヤする原因となったママ友関係のお話です。 引っ越してきたお隣さん A子さんは話の流れから、親切心でお下がりの子供服をあげたのに、Bママはその後もずっと貰えると