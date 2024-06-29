ネット上にあふれるタワーマンションの噂は本当なのだろうか。「タワマン節税が終了して暴落」「エレベーターは大渋滞」「震災がくれば相場は崩壊する」など、真偽不明な情報も多い。一方で、湾岸エリアをはじめとしたタワマンの価格は上昇傾向にあり、パワーカップルや海外投資家からの人気も高い。広く知られるタワマンの噂は本当なのか、またタワマンの住み心地はどんなものなのか。実際にタワマンに住みながら、湾岸エリアのマ