胡友平さん（中国江蘇省蘇州市公安局のウェブサイトから、共同）【上海共同】中国江蘇省蘇州で日本人母子が中国人の男に刃物で切り付けられた事件で、男を阻止しようとして刺され死亡したバス案内係の中国人女性、胡友平さん（54）の葬儀が28日、市内の葬儀場で執り行われた。地元メディアが29日伝えた。遺族は地元メディアを通じて、各方面から哀悼の言葉が寄せられ寄付の申し出もあったことに感謝したとしつつ「正義と思いや