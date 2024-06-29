金沢東署は２７日、白山市田中町、タクシー運転手の男（５９）を不同意性交の疑いで逮捕したと発表した。逮捕は２６日付。発表によると、男は１１日午前２時頃、金沢市内の路上に停車中のタクシー内などで、泥酔状態だった乗客の２０歳代女性に性的行為を行った疑い。調べに対し、「介抱しているうちに性的欲求を抑えられなくなった」と容疑を認めているという。