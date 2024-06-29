作家・乙武洋匡氏（48）が29日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、08年12月に亡くなった元タレント・飯島愛さん（享年36）との思い出をつづった。あるユーザーが飯島さんについて投稿したところ、1.2万件を超える「いいね」が寄せられた。乙武氏はこれを引用するかたちで「飯島愛さん、クイズ番組でご一緒した時にとなりの席だったんだけど、回答時にさりげなくペンのキャップを開けて、私の腕のあたりに差し出してくださっ