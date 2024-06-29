◇セ・リーグ巨人1−2広島（2024年6月29日東京D）巨人は29日、首位・広島と対戦。1−2で競り負け、連勝はならなかった。先発左腕のグリフィンは8回2安打12奪三振と力投。打線は広島の先発右腕・大瀬良の前に6回まで2安打と沈黙。7回、吉川の右前打と岡本和の左翼線二塁打で二、三塁とチャンスをつくった。だが、広島救援陣の前にタイムリーが出なかった。それでも1点を追う8回、満塁のチャンスでヘルナンデスが一塁へ