お笑いコンビ・宮下草薙の宮下兼史鷹が２６日、お笑いコンビ・鬼越トマホークのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルにゲスト出演。自身の半生を振り返った。宮下は芸人として志した契機を回想。出身地の群馬県で過ごした少年時代を語った。その中で父との思い出を振り返り「（父は）コーキング職人として働きつつ、地下格闘技の大会に出てファイトマネーをもらったり」と話した。宮下は、父のキャラクターを「不良漫画の主役になれる」