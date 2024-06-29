韓国統一省は27日、脱北者らの証言に基づいた北朝鮮の人権に関する報告書を発表した。韓国の映像や音楽の視聴などを禁じる「反動思想文化排撃法」に違反したとされる市民が公開処刑される様子を目撃したとする証言があったとしている。人権報告書は2017年以降に非公開で作成されてきたが、北朝鮮に人権問題でも圧力をかける尹錫悦（ユンソンニョル）政権が「全世界に北朝鮮住民の人権実態を知らせる」として昨年に初めて公開し